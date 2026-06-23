У китайській провінції Цзянсу зняли на відео дуже кмітливу та веселу мавпу. Вона знайшла собі розвагу на дитячому майданчику, пише Whats The Jam. Це, що називається, самозайнятість у дії.

Дивіться також Не лише люди: науковці вперше довели, собаки теж можуть страждати на "ігрову залежність"

Мавпа гойдалася на дитячому майданчику і повеселила мережу

Маленька мавпочка самостійно, без жодної допомоги, гойдалася на звичайній гойдалці-балансирі. Тварина продемонструвала дивовижну спритність. Вона просто перестрибувала з одного кінця на інший. Вона так точно розраховувала кожен свій стрибок, що гойдалка плавно рухалася вгору та вниз й не зупинялася. Інших мавп поруч не було, тож тваринка розважалася наодинці, дивуючи своєю винахідливістю. Відео з цією розвагою швидко стало вірусним і набрало мільйони переглядів у китайських соцмережах Weibo та Douyin.

У Китаї мавпа каталася на гойдалці: дивіться відео

Місцеві жителі почали активно жартувати в коментарях. Один із них написав, що завжди вважав, ніби для такої гойдалки потрібні щонайменше дві людини, а в цьому разі – мавпи. Інший користувач захопився точністю стрибків і назвав тварину справжнім майстром.

Судячи з усього, це резус-макака. Такі мавпи часто зустрічаються в туристичних і мальовничих районах цієї провінції. Вони дуже розумні, легко підкорюють вершини, люблять гратися та вміють знаходити вихід із різних ситуацій. У цій місцевості вони перебувають під охороною, хоча через зростання їхньої кількості у туристів іноді виникають з ними дрібні клопоти.

Горила стала зіркою мережі після сварки

У цих кмітливих та кумедних тваринах люди нерідко можуть побачити себе. Наприклад, нещодавно мережу повеселила та вразила поведінка горили, яка посварилася з партнеркою. Як писав раніше 24 Канал, відео з тим, як задумливо сидить мавпа, завірусилося у мережі.

У коментарях чоловіки почали писати, як вони розуміють горилу й навіть співчували. Виявляється, напередодні горилу вигнала з їхнього житла партнерка.