У мережу потрапило кумедне відео, зіркою якого стала горила. На ньому тварина сидить задумлива й видно, що її наче щось турбує. За емоціями, що транслює обличчя, та поведінкою горила дуже нагадала людей. Паблік Questimes в Instagram опублікував це кумедне відео, 24 Канал дізнався, що ж сталося.

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Що сталося з горилою?

Мережею шириться відео, на якому горила сидить на самоті, схиливши голову і підперши її рукою. Поза тварини настільки нагадує людину, яка аналізує певну ситуацію, що це миттєво викликало бурю обговорень. Користувачі жартують, що мавпа має такий вигляд, ніби через кілька годин після конфлікту нарешті придумала, як помиритися зі своєю половинкою.

Горила у задумливій позі нагадала людину: дивіться відео

Виявляється, це 13-річний Кійомаса з японського зоопарку Хігасіяма. Він – син знаменитого горили Шабані, який свого часу став зіркою завдяки фотогенічній зовнішності. Правда деякі прискіпливі глядачі почали сперечатися: чи це справді Кійомаса, чи все ж таки його батько Шабані. Деякі користувачі мережі взагалі припустили, що відео могло бути створене або оброблене за допомогою штучного інтелекту. Наразі жодних доказів того, що це фейк, немає.

Що ж сталося з горилою? Виявляється перед тим, як Кійомаса поринув у свої філософські роздуми, він посварився зі своєю партнеркою. Вона буквально виганяла його гілками з вольєра.

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Реакція мережі на кумедну історію з життя горили

Це відео, звісно, повеселило народ. Хтось каже, що у тварин все, як у людей, хтось співчуває Кійомасі та розуміє його "біль". Ось що пишуть:

"Як чоловіка, я розумію, бро, ситуація погана";

"Це трапляється з усіма чоловіками";

"У неї там роман з іншим хлопцем";

"Братан збирається привести ще одну дружину";

"Коли брат був самотнім, він був щасливий";

"Бро, усі чоловіки тебе розуміють";

"Я впевнений, що він спіймав її на зраді".

Ви теж впізнали себе в Кійомасі?