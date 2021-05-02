Мартін Скорсезе взяв участь у б'юті-вікторині своєї дочки та став зіркою тіктоку

Франческа Скорсезе зняла 60-секундне відео у тікток зі своїм відомим батьком. В короткому ролику режисер намагається вгадати назви різних жіночих виробів.

Мартін Скорсезе – всесвітньо відомий кінорежисер, сценарист, актор та продюсер, а відтепер і справжня зірка тіктоку. І все завдяки своїй 21-річній дочці.

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Франческа Скорсезе влаштувала для батька вікторину під назвою "Я змушую мого батька вгадувати жіночі предмети, частина 1". Режисеру "Острова проклятих" і "Банд Нью-Йорка" запропонували вгадати б'юті-пристосування.

Мартін Скорсезе може знати все про створення оскароносних фільмів, але коли справа доходить до жіночих товарів, все не так просто. Режисера поставила в глухий кут менструальна чаша, він вирішив, що це пристосування для промивання очей. Накладки на груди режисер прийняв за накладки для вух, а гумку-бублик для волосся – за "дивну подушку". Проте Скорсезе знав, що таке керлер для вій і спонж для макіяжу.

Я, напевно, пошкодую про те, що опублікувала це, але ... насправді він зробив це набагато краще, ніж я думала,

– підписала відео Франческа.