Мартин Скорсезе – всемирно известный кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер, а отныне и настоящая звезда тиктока. И все благодаря своей 21-летней дочери.

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Франческа Скорсезе устроила для отца викторину под названием "Я заставляю моего отца угадывать женские предметы, часть 1". Режиссеру "Острова проклятых" и "Банд Нью-Йорка" предложили угадать бьюти-приспособления.

Мартин Скорсезе может знать все о создании оскароносных фильмов, но когда дело доходит до женских товаров, все не так просто. Режиссера поставила в тупик менструальная чаша, он решил, что это приспособление для промывания глаз. Накладки на грудь режиссер принял за накладки для ушей, а резинку-бублик для волос – за "странную подушку". Однако Скорсезе знал, что такое керлер для ресниц и спонж для макияжа.

Я, наверное, пожалею о том, что опубликовала это, но ... на самом деле он сделал это гораздо лучше, чем я думала,

– подписала видео Франческа.