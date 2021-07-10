Понад 12 000 000 доларів: малюнок Леонардо да Вінчі продали на аукціоні за рекордну суму

Малюнок "Голова ведмедя" продали на аукціоні Christie's за 12,2 мільйона доларів. Це рекордна сума, яку віддавали за малюнок Леонардо да Вінчі на аукціоні.

Попередній рекорд належав малюнкові "Кінь та вершник", який у 2001 першому був проданий за 11,5 мільйонів доларів. До початку торгів не було зрозуміло, чи перевершить його "Голова ведмедя" – експерти прогнозували, що за цю роботу вдасться виручити від 11 до 16,5 мільйонів доларів.

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Про малюнок "Голова ведмедя"

Вважають, що малюнок "Голова ведмедя" розміром 7 на 7 сантиметрів Леонардо да Вінчі створив понад півтисячоліття тому – на початку 1480-х років. Він виконаний на блідому рожево-бежевому папері за допомогою техніки silverpoint. Вона передбачає маркування хімічно обробленого паперу срібними паличками або дротом.

"Голова ведмедя" – один з 8 малюнків да Вінчі, які перебувають у приватних колекціях. За свою історію він кілька разів переходив з рук у руки. Зокрема, у 1860 році він також був проданий на аукціоні за 3,4 долара (приблизно 430 доларів у сучасному еквіваленті). З того часу "Голова ведмедя" ставала експонатом виставок у Національній галереї Лондона, Луврі в Абу-Дабі та Ермітажі у Санкт-Петербурзі.

Відомими власниками малюнку були британський художник сер Томас Лоуренс та колекціонер витворів мистецтва капітан Норман Роберт Колвілл. А до чиєї колекції "Голова ведмедя" вирушить після останнього аукціону Christie's – поки що не розголошується.