Попередній рекорд належав малюнкові "Кінь та вершник", який у 2001 першому був проданий за 11,5 мільйонів доларів. До початку торгів не було зрозуміло, чи перевершить його "Голова ведмедя" – експерти прогнозували, що за цю роботу вдасться виручити від 11 до 16,5 мільйонів доларів.

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Про малюнок "Голова ведмедя"

Вважають, що малюнок "Голова ведмедя" розміром 7 на 7 сантиметрів Леонардо да Вінчі створив понад півтисячоліття тому – на початку 1480-х років. Він виконаний на блідому рожево-бежевому папері за допомогою техніки silverpoint. Вона передбачає маркування хімічно обробленого паперу срібними паличками або дротом.

"Голова ведмедя" – один з 8 малюнків да Вінчі, які перебувають у приватних колекціях. За свою історію він кілька разів переходив з рук у руки. Зокрема, у 1860 році він також був проданий на аукціоні за 3,4 долара (приблизно 430 доларів у сучасному еквіваленті). З того часу "Голова ведмедя" ставала експонатом виставок у Національній галереї Лондона, Луврі в Абу-Дабі та Ермітажі у Санкт-Петербурзі.

Відомими власниками малюнку були британський художник сер Томас Лоуренс та колекціонер витворів мистецтва капітан Норман Роберт Колвілл. А до чиєї колекції "Голова ведмедя" вирушить після останнього аукціону Christie's – поки що не розголошується.