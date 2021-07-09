Полотно розміром 40 x 40 сантиметрів підписане і датоване 1919 роком. Вважається, що Пабло Пікассо написав її як частину декорацій для балету Сергія Дягілева у лондонському театрі.

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Підпис художника на картині / Фото Live Auctioneers

І продавець, і покупець побажали залишитися анонімами. Проте відомо, що картину знайшли у шафі будинку, який батько продавця отримав у спадок від своєї родички.

Це полотно знайшли у будинку, що належав моїй двоюрідній бабусі. Протягом 50 років у шафі зберігалось кілька картин (зокрема й ця), які вона залишила у спадок моєму батькові, а тепер і мені,

– вказав продавець на сайті аукціону.

Початково картину оцінювали 40 – 80 тисяч доларів, але знайшовся покупець, готовий заплатити ще більшу суму. Так полотно була продане за 150 тисяч доларів.

У покупця буде 120 днів для аутентифікації картини в "Адміністрації Пікассо" – фонді, що займається експертизою картин Пабло Пікассо. Організацією керує син художника.