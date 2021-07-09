Полотно размером 40 x 40 сантиметров подписано и датировано 1919 годом. Считается, что Пабло Пикассо написал ее как часть декораций для балета Сергея Дягилева в лондонском театре.

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Подпись художника на картине / Фото Live Auctioneers

И продавец, и покупатель пожелали остаться анонимами. Однако известно, что картину нашли в шкафу дома, который отец продавца получил в наследство от своей родственницы.

Это полотно нашли в доме, принадлежавшем моей двоюродной бабушке. В течение 50 лет в шкафу хранилось несколько картин (в том числе эта), которые она оставила в наследство моему отцу, а теперь и мне,

– указал продавец на сайте аукциона.

Изначально картину оценивали в 40 – 80 тысяч долларов, но нашелся покупатель, готовый заплатить еще большую сумму. Так полотно было продано за 150 тысяч долларов.

У покупателя будет 120 дней для аутентификации картины в "Администрации Пикассо" – фонде, который занимается экспертизой картин Пабло Пикассо. Организацией руководит сын художника.