Астрологи радять 3 знакам зодіаку позбутися ілюзій та нарешті почати говорити прямо про свої почуття, пише Your Tango. І найголовніше – будьте чесними самі з собою.

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Овен



Гороскоп для Овнів

Якщо у стосунках виникне напруга, вона може зменшитися вже до середини тижня. Цей період дається вам для усвідомлення того, що емоційна безпека та відчуття потрібності є основою справжнього кохання. Вам варто бути відвертими з собою щодо своїх прагнень, адже зараз сприятливий час для чесної розмови про майбутнє стосунків.

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Телець



Гороскоп для Тельців

Цього тижня планетарні впливи підштовхують вас до тем, які для вас найважливіші у стосунках, зокрема до питань глибокого зв’язку та відчуття стабільності. Вам важливо відчувати, що партнер з вами на одній хвилі. Ви більше не готові до компромісів, і якщо стосунки не здаються надійними, ви можете вирішити їх завершити.

Діва



Гороскоп для Дів

Це тиждень, коли варто менше аналізувати й не зациклюватися на надмірному обдумуванні. Ви доходите до розуміння, що немає сенсу ігнорувати поведінку людей, яка викликає у вас занепокоєння або дискомфорт. Вас цікавить лише те, що є справжнім і має чесний потенціал для майбутнього.