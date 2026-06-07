Цей тиждень пройде під егідою Молодика в Близнюках, який змусить багатьох переглянути свій стиль комунікації та коло друзів, пише Your Tango. Астрологи впевнені: для деяких представників зодіакального кола настає зоряний час, коли мовчати й ховатися в тіні просто не вийде.

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Телець



Гороскоп для Тельців

Понеділок почнеться з Місяця в Овні, який м’яко натякне: стежте за своїми словами та тримайте емоції під контролем, особливо зараз, коли у вашому знаку вирує палкий Марс. Утім, тримати себе в руках і залишатися дипломатом стане значно простіше вже в четвер, коли Місяць перейде у ваш знак. Любляча енергія Венери допоможе краще чути інших і не ставитися до них занадто критично.

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Завдяки Молодику в Близнюках цього місяця спілкування принесе вам максимум задоволення, адже ви точно не захочете ховатися в тіні й залюбки опинитеся в центрі уваги. Крім того, цього тижня Венера переходить у знак Лева – це прекрасний транзит, який принесе багато спокою, затишку та гармонії у ваш дім.

Лев



Гороскоп для Левів

На вас чекає просто розкішний тиждень, Леви. Принаймні так кажуть астрологи. Адже ще до Молодика у ваш знак заходить Венера. Усе навколо почне змінюватися, і це лише підготовка до того, як наприкінці місяця у ваш знак увійде Юпітер.

У понеділок Місяць в Овні підкине свіжих ідей та стане крутим джерелом натхнення. А посеред тижня, коли Місяць опиниться в Тельці, ваша популярність злетить до небес. Приготуйтеся до того, що ваше коло спілкування почне стрімко розширюватися, а життя запропонує абсолютно нові ролі.

Після цих вихідних Молодик у Близнюках надихне взятися за цікаві теми або записатися на безплатні курси. Цілком можливо, що ви станете частиною нової спільноти, адже знайомства та зустрічі з новими людьми дозволять вам почуватися у своїй тарілці.