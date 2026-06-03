Астрологи кажуть, що особливо зміни на небосхилі зачеплять Стрільців, пише Cosmopolitan. Для представників цього знаку зірки приготували багато енергії, яка вплине на стосунки. Чекайте на різні події у сфері кохання, які зрештою приведуть до чогось хорошого.

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Стрілець



Гороскоп для Стрільців

Астрологи попередили, що оновлення особистого життя відбудеться у другій половині червня. Уже з 14 червня Молодик у Близнюках освіжить ваші стосунки. Самотні представники знаку можуть зустріти когось, від кого буде паморочитися у голові, а пари перейдуть на абсолютно новий рівень. Ця свіжа енергія зачепить не тільки сферу кохання, а й дружби, родини та творчості.

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Проте наприкінці місяця, з 28 червня, коли Марс увійде в знак Близнюків, вам доведеться поглянути в очі проблемам і розставити жорсткі кордони з партнером або близьким другом. Через це декому навіть доведеться розірвати стосунки.

Паралельно з цим зірки змусять вас зайнятися внутрішнім очищенням і роботою над собою. Транзит Хірона, який розпочнеться 19 червня, допоможе чітко усвідомити власні руйнівні звички, позбутися їх та налаштуватися на успіх. У цей період ви почнете приділяти більше уваги своєму способу життя, ментальному та духовному здоров'ю. Це допоможе вам захищати та зберігати власну енергію.

А от літнє сонцестояння 21 червня змусить витягнути на світло почуття провини, страхи та тривоги, які ви зазвичай ховаєте в тіні, що зрештою принесе катарсис і звільнення. Це буде цікавий для вас місяць, Стрільці.