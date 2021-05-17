Любов до котиків допомогла дівчині зекономити чималу суму, подорожуючи по всьому світу

Молода австралійка розповіла, як можна заощадити 16 000 фунтів стерлінгів, подорожуючи по світу. В цьому їй допомогла її любов до котиків.

30-літня Медоллін Корлі – державний підрядник з Брисбену, Австралія. Вона затята мандрівниця, при цьому любить економити на подорожах.

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Дівчина зрозуміла, що подорожуючи може не витрачати кошти на житло. Вона подала заявку на спеціальних вебсайтах на розміщення у будинках з безкоштовним проживанням. За це вона лише повинна була годувати та доглядати за котиками під час відсутності господарів. І це спрацювало. З того часу Медоллін подорожує, нічого не витрачаючи на житло.

Доглядаючи за чужими кішками австралійка відвідала безліч міст США та Австралії. Вона навіть зупинялася в деяких з найрозкішніших готелів у світі, які, за її словами, вона ніколи не змогла б собі дозволити власним коштом.

Крім того, Медоллін розповідає, що іноді власники котиків забирають її з аеропорту та відвозять, що теж передбачає певну економію.

Завдяки безкоштовному проживанню ви також можете отримати безкоштовно інші речі. У деяких місцях, де я зупинялася, господарі сказали мені, що я можу брати їх їжу, інші подарували мені подарункові карти на продукти, люди дозволяли мені користуватися їх машиною,

– розповіла Медоллін.



Медоллін Корлі / Фото Unilad





Дівчина доглядала за котами по всьому світу, поки господарі були відсутні / Фото Unilad



Медоллін подорожує, нічого не витрачаючи на готелі / Фото Unilad



Австралійка відвідала безліч міст США та Австралії / Фото Unilad



Любов до котиків робить вашу подорож економною / Фото Unilad

Після завершення пандемії та відкриття усіх кордонів, дівчина планує відправитися в Нову Зеландію, Сингапур та Японію.