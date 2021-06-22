Ловили всі: у Гонконзі кабанчик забіг у вагон метро та визвав переполох

Молодий кабан встрибнув у Гонконзький поїзд у метро. Цим самим влаштував веселу погоню на радість усім пасажирам.

У п'ятницю 18 червня дике мале порося прослизнуло під квиткові бар'єри на станції метро Quarry Bay в Гонконзі та якимось чином забігло у вагон метро. Співробітники громадського транспорту одразу влаштували погоню за кабанчиком та і зазнали невдачі.

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Не так просто було упіймати вертляву тваринку. Малий пробіг через весь вагон, наполовину заповнений приголомшеними пасажирами, та вискочив з поїзда через кілька станцій. На зупинці йому вдалося застрибнути в інший поїзд. Він направлявся в депо – і вже там офіцери Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи змогли безпечно зловити порося і повернути його в дику природу.

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