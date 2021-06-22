Слон на ім'я Бунчуай намагався знайти якусь їжу, розкидаючи хоботом посуд та кухонне начиння, що було у шафі. Він навіть спробував пожувати пакет, поки розгублена жінка знімала його на телефон.

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Бунчуай живе в таїландському національному парку "Каенг Крачан", але іноді навідується до Чалермкіатпаттани.

Вони доволі часто приходять у гості. Вони навідуються завжди, коли є місцевий ринок, тому що відчувають запах їжі,

– розповів Іттіпон Таймонкол, керівник парку.



Слон пробив стіну у пошуках харчів / Фото Viral Press

За словами дослідника Джошуа Плотніка, подібні випадки в Азії частішають. Це пов'язано зі зменшенням ресурсів та збільшенням порушень людьми середовища проживання слонів.

Він вважає, що фізичні бар'єри та переміщення слонів не допоможуть впоратися з цією проблемою. На його думку, ефективніше буде повністю забезпечити тварин водою, їжею та іншими ресурсами у їхньому природному середовищі. Якщо цього не буде – слони знайдуть спосіб отримати доступ до домівок, ринків та полів, що здобути все необхідне.