В пятницу 18 июня дикий поросенок проскользнул под билетные барьеры на станции метро Quarry Bay в Гонконге и каким-то образом вбежал в вагон метро. Сотрудники общественного транспорта сразу устроили погоню за кабанчиком и потерпели неудачу.

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Не так просто было поймать вертлявую зверушку. Малыш пробежал через весь вагон, наполовину заполненный ошеломленными пассажирами, и выскочил из поезда через несколько станций. На остановке ему удалось запрыгнуть в другой поезд. Он направлялся в депо – и уже там офицеры Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы смогли безопасно поймать поросенка и вернуть его в дикую природу.

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