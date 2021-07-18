У Великій Британії знайшли слід на скульптурі: ймовірно, це відбиток пальця Мікеланджело

У лондонському музеї Вікторії та Альберта, ймовірно, знайшли відбиток великого пальця видатного митця Мікеланджело на восковій скульптурі. Статуетці вже понад 500 років, але у мистецтвознавців досі були сумніви, чи її автором був Мікеланджело. Це стане достеменно відомо, якщо вдасться довести, що відбиток належить саме художнику.

Як знайшли відбиток

Працівники музею розповіли, що минулої весни скульптуру з верхньої галереї перенесли до прохолодного підвального приміщення. Це було необхідно, аби захистити її від підвищення температури, поки музей був зачинений на час карантину.

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Через 5 місяців після цього скульптуру повернули назад до галереї. Саме тоді й виявили відбиток пальця на сідницях воскової моделі раба. У музеї припускають, що він став помітним через зміни хімічного складу воску, спричинені коливанням температури чи вологості повітря.



Ймовірний відбиток пальця Мікеланджело на скульптурі раба / Фото Лондонського музею Вікторії та Альберта

Про скульптуру

Воскова скульптура раба була чорновим варіантом значно більшої мармурової скульптури, що призначалася для могили Папи Римського Юлія II у Ватикані. Мікеланджело встиг вирізати лише лицеву частину повнорозмірної статуї, яка зараз зберігається у Galleria dell'Accademia у Флоренції.

Ця воскова версія – одна з небагатьох вцілілих ескізних моделей. Вона дозволяє зрозуміти та побачити нереалізовані плани художника. Якщо вдасться довести, що відбиток пальця справді належить Мікеланджело, це допоможе поставити крапку у затяжних дискусіях щодо оригінальності скульптури.

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