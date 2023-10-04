Рейс із Гітроу (Велика Британія) до Бангкока (Таїланд) був змушений здійснити посадку у Відні після того, як двоє нетверезих пасажирів, імовірно, посварилися через гроші.

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Що відбулося на борту

Один з пасажирів літака, на ім'я Енді Сінгх розповів, що жінка та чоловік постійно скандалили на борту через гроші. Вони були вже в стані алкогольного сп'яніння.

Чоловік повторював, що в неї в сумці його 5000 фунтів. Поліцейські спочатку забрали жінку. Через кілька хвилин після приземлення її супутник вирішив вихопити сумку, але пасажирка просто викинула всі 5 тисяч фунтів стерлінгів,

– зазначив Енді Сінгх.

По асфальту розлетілися купюри, після чого чоловік і працівники аеропорту почали збирати їх. Потім і чоловіка, і жінку помістили в поліцейський фургон.

Раніше на борту літака Delta, який летів до Барселони (Іспанія), сталася надзвичайна подія. Один з пасажирів занедужав, тож пілоти ухвалили рішення терміново повернутись у місце вильоту. Пілот повідомив диспетчерів, що в одного з пасажирів незадовго після злету почалась діарея.

А ще один літак Boeing 787, що летів до Сантьяго (Чилі), також був змушений здійснити екстренну посадку. Річ у тім, що пілот літака впав у туалеті і помер.

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