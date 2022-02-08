Полювання на секс-іграшки

По 5 секс-іграшок заховають у знакових романтичних локаціях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Торонто, Лондона, Парижа, Берліна, Цюриха, Відня, Барселони, Мельбурна, Тайбея, Гонконгу та Сінгапура 12 лютого.

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Усі охочі отримати призи, матимуть змогу розшукати їх протягом 48 годин. Аби полегшити завдання, на сайті компанії опублікують спеціальні підказки, які допоможуть учасникам швидше знайти заховане.

Тим, хто впорається із цим, потрібно буде сфотографувати знахідку та надіслати знімок компанії We-Vibe. За це вони отримають цифрові сертифікати на суму 1000 доларів, які зможуть витратити на бажані іграшки для дорослих.

Переможці квесту отримають сертифікати на секс-іграшки на 1000 доларів / Фото We-Vibe

Мета акції

За словами організаторів, пандемія справила безпосередній вплив на соціальне та сексуальне життя людей у всьому світі. У січні 2022 року We-Vibe опитала майже 3000 респондентів щодо того, як змінилося їхнє статеве життя та інтимні звички за останній рік.

Результати показали, що все більше пар хочуть виявляти більше творчості та фантазії у своєму сексуальному житті. Саме тому компанія вирішила допомогти людям освіжити свої стосунки та додати їм свіжості та новизни.