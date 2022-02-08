Охота на секс-игрушки
По 5 секс-игрушек спрячут в знаковых романтических локациях Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Торонто, Лондона, Парижа, Берлина, Цюриха, Вены, Барселоны, Мельбурна, Тайбея, Гонконга и Сингапура 12 февраля.
Это интересно Японская компания попросила фанаток не отправлять игровым персонажам подарки на День Валентина
Все желающие получить призы, смогут разыскать их в течение 48 часов. Чтобы облегчить задачу, на сайте компании опубликуют специальные подсказки, которые помогут участникам быстрее найти спрятанное.
Тем, кто справится с этим, нужно будет сфотографировать находку и отправить снимок компании We-Vibe. За это они получат цифровые сертификаты на сумму 1000 долларов, которые смогут потратить на желаемые игрушки для взрослых.
Победители квеста получат сертификаты на секс-игрушки на 1000 долларов / Фото We-Vibe
Цель акции
По словам организаторов, пандемия оказала непосредственное влияние на социальную и сексуальную жизнь людей во всем мире. В январе 2022 года We-Vibe опросил почти 3000 респондентов относительно того, как изменилась их половая жизнь и интимные привычки за последний год.
Результаты показали, что все большее количество пар хотят проявлять больше творчества и фантазии в своей сексуальной жизни. Поэтому компания решила помочь людям освежить свои отношения и придать им свежести и новизны.