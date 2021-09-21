Легше звільнитися: 15 фото від працівників техпідтримки, яких спіткав найгірший робочий день

13:50

Сьогодні кожен з нас активно користується технікою, яка, закономірно, іноді виходить з ладу. Проте часом у тому, що прилади та гаджети ламаються, винні не тривалий термін використання і амортизація, а ми самі. Так чи інакше, а розбиратися із цим доводиться представникам служби техпідтримки.