Lego випустить новий конструктор по серіалу "Друзі": детальні фото

Компанія Lego анонсувала випуск нового набору за мотивами "Друзів". Любителі конструкторів та шанувальники серіалу зможуть зібрати 2 квартири головних персонажів та коридор, який їх розділяє.

Як завжди, Lego створила вкрай детальний конструктор, який чудово передає атмосферу серіалу. Розробники дали змогу не лише точно відтворити планування та інтер'єр помешкань друзів, а й пригадати улюблені епізоди завдяки окремим елементам. Тут є курча, качка, каное, велика індичка, яку Джої та Моніка одягали на голови, ляльковий будиночок Фібі, чізкейк, вкрадений Рейчел і Чендлером, і багато іншого.

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Конструктор Lego за мотивами "Друзів" / Фото Lego

Всього у наборі 2048 деталей. Також у комплекті є 7 фігурок головних персонажів у характерному для них вбранні – Рейчел у спідниці в клітинку, Моніка у фартусі, Фібі у яскравому костюмі, Росс у шкіряних штанах, Чендлер з картатою краваткою, Джої, що одягнув увесь одяг Чендлера, та Дженіс у відвертому одязі з леопардовим принтом.

Набір Lego The Friends Apartments в деталях / Фото Lego

Продаж конструкторів Lego The Friends Apartments розпочнеться вже 1 червня. Ціна набору – 150 доларів (4150 гривень).

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