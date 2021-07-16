LEGO випустить набір грандіозного бойового корабля по "Зоряним війнам" з 3292 деталей: відео

Компанія LEGO анонсувала перший набір, за який проголосували фанати. Це буде бойовий корабель Республіки із "Зоряних воєн: Атака клонів" та серіалу "Зоряні війни: Війни клонів".

Star Wars Republic Gunship – новий конструктор LEGO, який став частиною лінійки LEGO Ultimate Collector. Набір, який у зібраному вигляді являє собою республіканський бойовий корабель, складається з 3292 деталей.

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Конструктор підійде, як для початківців, так і для досвідчених будівельників та є елементом колекції LEGO Star Wars. До набору також входять фігурки майстра-джедая Мейса Вінду і командира клонів.

Наші фанати завжди придумують концепції для лінійки LEGO Star Wars, тому було чудово дати їм можливість висловити думку і дозволити вибрати наступний набір Ultimate Collector. Ми знали, що наші фанати захочуть саме цю модель. Мені не терпиться побачити, як вони додадуть набір до своєї колекції по "Зоряним війнам",

– розповів креативний керівник LEGO Йенс Кронволд Фредеріксен.



LEGO випустить набір грандіозного бойового корабля по "Зоряним війнам" / Фото LEGO



Набір складається з 3292 деталей / Фото LEGO



До набору також входить фігурка майстра-джедая Мейса Вінду / Фото LEGO



Конструктор підійде, як для початківців, так і для досвідчених будівельників / Фото LEGO

Дивіться відео розпакування нового набору

Набір LEGO Star Wars Republic Gunship1 серпня за ціною 349,99 долара.

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