LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel: коли будуть доступні
Джерело:твітер LEGO
Компанія LEGO опублікувала зображення колекційних мініфігуркок персонажів серіалів Disney+. Вони засновані на кінематографічному всесвіті Marvel.
Нові фігурки представлятимуть героїв серіалів "Вандавіжн", "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" і майбутнього мультсеріалу "Що якщо?.." Фотографії, які охоплюють крупним планом по дві мініфігурки з кожного з чотирьох відповідних шоу були опубліковані на офіційній сторінці компанії у твітері.
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Придивившись до них більш уважно, можна побачити деякі дрібні деталі: у Сокола буде щит Капітана Америки, з новим дизайном, Локі йде разом з Тором-жабою, а Сільві з варіантом Локі-алігатором.
Ми дуже раді представити мініфігурки LEGO Marvel! Зберіть їх всі, коли вони будуть доступні з 1 вересня,
– написала компанія на своїй сторінці у твітері.
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO
Всі фігурки, які представили у LEGO:
"ВандаВіжн"
- Червона Відьма;
- Віжн;
- Моніка Рамбо.
"Локі"
- Локі з Тором-жабою;
- Сільві з алігатором-Локі.
"Сокіл і Зимовий солдат"
- Сокіл в костюмі Капітана Америки;
- Баки Барнс / Зимовий Солдат.
"Що якщо?.."
- Капітан Картер;
- Зомбі Капітан Америка;
- Людина-павук мисливець на зомбі;
- Гамора з двосічним клинком Таноса;
- Т'Чалла в образі Зоряного Лорда.
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO
LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO
Прем'єра мультсеріалу "Що якщо?.." запланована на 11 серпня 2021 року.
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