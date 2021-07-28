LEGO представила колекційні мініфігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel: коли будуть доступні

Компанія LEGO опублікувала зображення колекційних мініфігуркок персонажів серіалів Disney+. Вони засновані на кінематографічному всесвіті Marvel.

Нові фігурки представлятимуть героїв серіалів "Вандавіжн", "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" і майбутнього мультсеріалу "Що якщо?.." Фотографії, які охоплюють крупним планом по дві мініфігурки з кожного з чотирьох відповідних шоу були опубліковані на офіційній сторінці компанії у твітері.

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Придивившись до них більш уважно, можна побачити деякі дрібні деталі: у Сокола буде щит Капітана Америки, з новим дизайном, Локі йде разом з Тором-жабою, а Сільві з варіантом Локі-алігатором.

Ми дуже раді представити мініфігурки LEGO Marvel! Зберіть їх всі, коли вони будуть доступні з 1 вересня,

– написала компанія на своїй сторінці у твітері.



LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO

Всі фігурки, які представили у LEGO:

"ВандаВіжн"

Червона Відьма;

Віжн;

Моніка Рамбо.

"Локі"

Локі з Тором-жабою;

Сільві з алігатором-Локі.

"Сокіл і Зимовий солдат"

Сокіл в костюмі Капітана Америки;

Баки Барнс / Зимовий Солдат.

"Що якщо?.."

Капітан Картер;

Зомбі Капітан Америка;

Людина-павук мисливець на зомбі;

Гамора з двосічним клинком Таноса;

Т'Чалла в образі Зоряного Лорда.



LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO



LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO



LEGO представила колекційні міні-фігурки за серіалами Кіновсесвіту Marvel / Фото твітер LEGO

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