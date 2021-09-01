Легендарний стадіон футбольного клубу "Барселона": LEGO представила новий конструктор

Данський виробник конструкторів LEGO представив новий набір. Це конструктор відомого стадіону "Камп Ноу".

Компанія LEGO вирішила порадувати палких шанувальників ФК "Барселона". Відтепер пристані фанати зможуть здійснити свої мрії.

Це цікаво Чи можна перехитрити ігрові автомати: розвінчання поширених міфів

Деталі нового набору дозволяють відтворити грандіозний стадіон "Камп Ноу" разом з бічною трибуною та культовим девізом "Més Que Un Club" ("Більше ніж клуб"), критою трибуною з будками для преси, а також саме поле. Модель розділена на 5 секцій для доступу до кожної області.



Легендарний стадіон футбольного клубу "Барселона" / Фото Вікіпедія



LEGO представила новий конструктор / Фото LEGO



Конструктор відомого стадіону "Камп Ноу" / Фото LEGO

У новий набір увійшли 5509 деталей. Його вже можна замовити на офіційному сайті LEGO або придбати у фірмових магазинах компанії. Ціна конструктора – 349,99 долара (близько 9500 гривень).

До теми До 20-річчя першого фільму: LEGO випустить величезний набір за мотивами "Гаррі Поттера"