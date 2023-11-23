Листи французького імператора датують 1812 роком і оцінюються у сотні тисяч доларів.

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Про які листи мовиться

В одному з листів, від 18-го вересня 1812-го року, сказано, що Наполеон прибув у Москву та побачив, що місто майже знищене вогнем. так сталося через політику "випаленої землі", яку тоді провадили росіяни.

Я оглянув головні квартали. Це захопливе місто, але я кажу "було", тому що сьогодні понад половина його знищена вогнем,

– зазначав тоді французький імператор.

В іншому листі, від 20-го жовтня 1812-го року, Наполеон пообіцяв зруйнувати Кремль. Невдовзі це частково відбулося.

Довідка. Цей лист вже продали за 187 500 євро на французькому аукціоні 2012-го року.

Президент філадельфійської дилерської компанії з історичних паперів Raab Collection Натан Рааб, який займається продажем листів, сказав, що "лист із Москви настільки рідкісний, що це просто надзвичайно".



Листи Наполеона / Фото Raab Collection/Bangkok Post

Раніше на аукціоні у Британії продадуть рідкісне меню з ресторану корабля "Титанік", який трагічно затонув 1912 року. Це меню знайшли в одязі одного із загиблих пасажирів.

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