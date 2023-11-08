Меню із затонулого лайнера виставила на продаж родина історика з Канади Лена Стівенсона.

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Його донька зазначила, що її батько був дуже відомим істориком у Новій Шотландії, яка має тісні зв'язки з "Титаніком". Наразі невідомо, як саме меню опинилось у чоловіка, але Лен Стівенсон працював у поштовому відділенні в Новій Шотландії, куди доставляли тіла загиблих під час катастрофи на ​​"Титаніку".

Враховуючи зв'язок Нової Шотландії з "Титаніком" і те, що на ньому є ознаки пошкодження водою, можна припустити, що меню походить від однієї з жертв,

– заявили в аукціонному домі.

Чим особливе це меню

Досі було відомо лише про кілька інших меню з лайнера, датовані 14 квітня, які знайшли в одязі людей, яких рятували з корабля в день трагедії. За словами фахівців, іншого зразка меню на вечерю 11 квітня в першому класі у світі немає.

У переліку меню страви, які подавали в ресторані першого класу "Титаніка" за кілька днів до того, як корабель затонув. Згідно з меню, пасажири першого класу вечеряли устрицями, філе яловичини та пюре з пастернаку, а також десертами.



Меню із затонулого лайнера / Фото Henry Aldridge and Son

Що відомо про трагедію з "Титаніком"

Пасажирський лайнер "Титанік" затонув у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року через зіткнення з айсбергом за 600 кілометрів від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – з Саутгемптона до Нью-Йорка. На борту перебували 2200 пасажирів, внаслідок катастрофи понад 1500 людей загинули.