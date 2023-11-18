Наразі невідомо, хто саме придбав авто. Але вже зрозуміло, що це – найбільша сума, яку коли-небудь віддавали на торгах за автомобілі Ferrari.

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Екземпляр Ferrari, про який мовиться, має номер шасі 3765 і є одним із 34 екземплярів, яких збудували з кузовом Tipo 1962 року. Ця машина є єдиною з цих 34, що брала участь у гонках команди Scuderia Ferrari.

Після кількох років змагань на материковій частині Італії та на Сицилії автомобіль продали й експортували у США наприкінці 1960-х. Відновлений та модифікований 250 GTO кілька разів змінював американських власників, перш ніж у 1985 році опинився в руках "відданого колекціонера" з Огайо.



Автомобіль Ferrari / Фото rmsothebys.com

Раніше ми писали про американку Ешлі Ніколз, яка вирішила піти на авантюру та викупила цілий піддон повернених пакунків Amazon. Їй було цікаво, чи зможе вона відбити витрачені кошти, адже все, що було у посилках – несподіванка.