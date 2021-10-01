Леді та джентльмени, Weekend: Деніел Крейг відреагував на мем зі своєю участю

Мем з виконавцем ролі Джеймса Бонда з'явився у березні 2020 року. Проте Деніел Крейг дізнався про нього лише нещодавно під час інтерв'ю The New York Times.

Уривок з концерту "Saturday Night Live" у березні 2020 року, в якому Деніел Крейг представляє у студії співака The Weeknd став популярним мемом. Творчий псевдонім музиканта буквально перекладається як "вихідні", тому користувачі мереж почали використовувати ролик, як радісне оголошення настання вихідних.

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Цим моментом у твітері скористався обліковий запис @CraigWeekend – щоп'ятниці з 15:45 до 16:20 за тихоокеанським стандартним часом в акаунті публікується ролик, в якому Деніел Крейг нагадує, що вихідні вже тут. За тим, щоб дізнатися, коли офіційно розпочнеться вікенд, слідкують майже 500 тисяч підписників.

Коли журналіст The New York Times розповів актору про мем з його участю, той був приємно здивований, адже у нього немає сторінок у соціальних мережах. Деніела потішило таке використання уривка з ним.

Вони правда так роблять? Це чудово. Не знаю, як це виглядає, але дякую. Це прекрасно. Я думаю, що мені потрібні сторінки у соціальних мережах, щоб бути в курсі всього цього,

– сказав відомий актор.

І до слова, маємо чудові новини для читачів Розваг 24:

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