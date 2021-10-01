Отрывок концерта "Saturday Night Live" в марте 2020 года, в котором Дэниел Крейг представляет в студии певца The Weeknd стал популярным мемом. Творческий псевдоним музыканта буквально переводится как "выходные", поэтому пользователи сетей стали использовать ролик, как радостное объявление наступления выходных.

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Этим моментом в твиттере воспользовался аккаунт @CraigWeekend – каждую пятницу с 15: 45 до 16: 20 по Тихоокеанскому стандартному времени на странице публикуется ролик, в котором Дэниел Крейг напоминает, что выходные уже здесь. За тем, чтобы узнать, когда официально начнется уик-энд, следят почти 500 тысяч подписчиков.

Когда журналист The New York Times рассказал актеру о меме с его участием, тот был приятно удивлен, ведь у него нет страниц в социальных сетях. Дэниела позабавило такое использование отрывка с ним.

Они правда так делают? Это здорово. Не знаю, как это выглядит, но спасибо. Это прекрасно. Я думаю, что мне нужны страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего этого,

– сказал известный актер.

И к слову, у нас есть отличные новости для читателей Развлечений 24:

Обратите внимание! Лента "007: Не время умирать" с непревзойденным Дэниелом Крейгом в главной роли вышла в прокат в Украине 29 сентября 2021 года.

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