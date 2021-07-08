На будь-які випадки: 10 цікавих та корисних лайфхаків з тіктока
Джерело:24 канал
Ось вже кілька років як тікток незмінно є однією з найпопулярніших соціальних мереж в усьому світі. Щодня там з'являється сотні тисяч нових роликів різних жанрів та тем. Далеко не останнє місце у топі тікток-відео займають лайфхаки.
Лайфхаки – ролики, які покликані полегшувати життя, адже вони допомагають швидко і просто виконати дії, які часто викликають певні складнощі. Тіктокери обожнюють дивитися та записувати лайфхаки – наразі відео з хештегом #lifehacks сумарно мають понад 36 мільярдів переглядів.
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Розваги 24 підготували для вас добірку тікток-лайфхаків, які неймовірно популярні у мережі. Дивіться і запам'ятовуйте, адже вони справді можуть стати вам у пригоді.
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