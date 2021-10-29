Ласощі або смерть: 15 геловінських частувань, які занадто страшні, щоб їх їсти

11:16

Наближається Геловін, і шанувальники свята вже активно працюють над створенням святкової атрибутики – костюмів, декорацій і, звичайно, ласощів. Деякі люди самостійно вигадують креативні ідеї, але іншим потрібні допомога та підказки.