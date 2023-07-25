Як повідомляє Las Vegas Review-Journal, саме гра New York – New York принесли гравцю 572 660,58 долара.

Дивіться також Його вважали екстрасенсом: гравець-мільйонер придумав власну формулу виграшу в рулетку

Ставка, яка принесла такий колосальний дохід, склала 1,75 долара. Це рекордно мало. Наразі невідомо, хто саме цей гравець і на що він витратить виграшні кошти.

Довідка. Гра New York – New York – це типовий слот.



Чоловік зірвав куш / Фото Aliante Casino

Як виграти в слоти

По-перше, потрібно розуміти, що виграш в слоти, це не виграш у шахи, де важлива майстерність. У слотах важлива тільки вдача. Однак є декілька порад, які можуть збільшити шанси на виграш. Перш ніж розпочинати гру потрібно побудувати модель:

Визначити схему. Потрібно розуміти, що саме потрібно в грі. Деякі роблять ставку на отримання джекпоту, а інші хочуть зловити бонуси. Тому потрібно визначити, що потрібно саме вам. Підібрати оптимальний розмір ставки. Цей параметр є найважливішим в грі на слотах, бо саме його може регулювати сам гравець. Якщо ж зробити неправильний розрахунок, то можна досить швидко втратити всі кошти або ж навпаки – зловити великий множник на мізерну ставку.

Діапазон мінімальної і максимальної ставки для кожного слота свій.

До теми Припиніть це робити: 5 помилок, які заважають вигравати в онлайн-казино

Раніше ми розповідали, що у США живе чоловік, якому 7 разів вдалося виграти в лотерею. Цього щасливчика звати Річард Лустіг і він став мільйонером після того, як виграв 7 головних призів у державних лотереях. Чоловік розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.