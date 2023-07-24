Ним виявився Ніко Тоса – хорватський гравець. Він разом з Ненадом Мар'яновичем з Сербії та Лівією Пелісі з Угорщини виграв 1,7 мільйона доларів за вечір. Сталося це 15 березня 2004 року.

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Гра Тоса здивувала навіть працівників казино

Те, як Тоса і його спільники грали того вечора в рулетку, було дивним навіть для досвідчених працівників казино. Гравці чекали 6 – 7 секунд після того, як круп'є запускав кульку; коли вона починала сповільнюватися, вони одночасно ставили свої фішки, покриваючи до 15 номерів одночасно.

Як розповів один із помічників менеджера казино, вони рухалися так швидко і злагоджено, що здавалося, ніби хтось вистрілив зі стартового пістолета.

Тоса з партнерами не вигадували правильне поле під час кожної гри. Проте вони робили це так часто, що це суперечило логіці та самій рулетці, яка сконструйована у такий спосіб, щоб гра була максимально рандомізованою: іноді це було 8, іноді 10, іноді 13 виграшів поспіль.

Працівників казино лякала стабільність, з якою Тоса з партнером вигравали в рулетку, ніби вони бачили майбутнє і знали, на що ставити.

Формула виграшу в рулетку Тоси

Пізніше сам Тоса пояснив, що його секрет – це банальні знання фізики, математики і того, як працює рулетка, завдяки чому він навчився передбачувати, куди приземлиться кулька. Він довго вивчав недосконалості коліс рулетки, як-от невеликі перекоси або деформації, через які кулька могла потрапляти в певні секції колеса частіше, ніж в інші. Це давало йому можливість "бачити", в які секції колеса кулька потраплятиме з більшою імовірністю.

Його метод не працював із 100%-ю точністю, іноді Тоса програвав гроші. Проте загалом він вигравав частіше. Успіхи хорвата призвели до того, що йому почали забороняти грати в казино.

Додамо, що у США живе чоловік, якому 7 разів вдалося виграти в лотерею. Цього щасливчика звати Річард Лустіг. Він став мільйонером після того, як виграв 7 головних призів у державних лотереях у період від 1993-го до 2010 року. Чоловік розповів, що "весь час програвав", поки не вигадав свою власну формулу, яка б дала йому більше шансів на перемогу.