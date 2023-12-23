Офіційно цю пропозицію внесуть до міської ради на початку 2024 року. У такий спосіб влада міста хоче знизити рівень злочинності та кількість туристів у центрі.
Така ідея сподобалася не всім
Проти планів міської влади виступили й жителі південного Амстердама, які не хочуть бачити там "еротичний центр". Не оцінили задум і самі секс-працівники, які вважають, що їх несправедливо звинувачують у надмірній кількості туристів і злочинців.
Що відомо про квартал червоних ліхтарів
Це відомий квартал в Амстердамі, де розташована велика кількість розважальних закладів для дорослих. Основна риса "червоних ліхтарів" – це наявність вітрин або кабінетів, де працюють секс-працівники, що демонструють себе публіці через вікна з червоним підсвічуванням. Це є своєрідним символом цих районів.
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