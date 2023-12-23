Про це оголосила пані мер Фемке Халсема. Вона переконана, що відомий район слід перенести на бульвар Європи на південь від центру міста.

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Офіційно цю пропозицію внесуть до міської ради на початку 2024 року. У такий спосіб влада міста хоче знизити рівень злочинності та кількість туристів у центрі.

Довідка. Бульвар Європи, куди планують перенести квартал червоних ліхтарів, розташований на краю головного ділового району Амстердама, був одним із трьох місць, де розглядалось відкриття "еротичного центру".

Така ідея сподобалася не всім

Проти планів міської влади виступили й жителі південного Амстердама, які не хочуть бачити там "еротичний центр". Не оцінили задум і самі секс-працівники, які вважають, що їх несправедливо звинувачують у надмірній кількості туристів і злочинців.

Що відомо про квартал червоних ліхтарів Це відомий квартал в Амстердамі, де розташована велика кількість розважальних закладів для дорослих. Основна риса "червоних ліхтарів" – це наявність вітрин або кабінетів, де працюють секс-працівники, що демонструють себе публіці через вікна з червоним підсвічуванням. Це є своєрідним символом цих районів.

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