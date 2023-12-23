Об этом объявила мэр Фемке Халсема. Она убеждена, что известный район следует перенести на бульвар Европы к югу от центра города.

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Официально это предложение будет внесено в городской совет в начале 2024 года. Таким образом власти города хотят снизить уровень преступности и количество туристов в центре.

Справка. Бульвар Европы, куда планируют перенести квартал красных фонарей, расположенный на краю главного делового района Амстердама, был одним из трех мест, где рассматривалось открытие эротического центра.

Такая идея понравилась не всем

Против планов городских властей выступили и жители южного Амстердама, не желающие видеть там "эротический центр". Не оценили замысел и сами секс-работники, считающие, что их несправедливо обвиняют в чрезмерном количестве туристов и преступников.

Что известно о квартале красных фонарей Это известный квартал в Амстердаме, где расположено большое количество развлекательных заведений для взрослых. Основная черта "красных фонарей" – это наличие витрин или кабинетов, где работают секс-работники, демонстрирующие себя публике через окна с красной подсветкой. Это своеобразный символ этих районов.

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