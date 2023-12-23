Официально это предложение будет внесено в городской совет в начале 2024 года. Таким образом власти города хотят снизить уровень преступности и количество туристов в центре.
Такая идея понравилась не всем
Против планов городских властей выступили и жители южного Амстердама, не желающие видеть там "эротический центр". Не оценили замысел и сами секс-работники, считающие, что их несправедливо обвиняют в чрезмерном количестве туристов и преступников.
Что известно о квартале красных фонарей
Это известный квартал в Амстердаме, где расположено большое количество развлекательных заведений для взрослых. Основная черта "красных фонарей" – это наличие витрин или кабинетов, где работают секс-работники, демонстрирующие себя публике через окна с красной подсветкой. Это своеобразный символ этих районов.
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