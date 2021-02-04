Купив шоколадку і отримав джекпот: чоловік виграв у лотерею завдяки любові до солодощів

Іноді не варто картати себе за надмірну любов до солодкого. Адже вона може стати причиною несподіваного багатства.

Джерело: UPI

Американець з Південної Кароліни виграв у лотерею 300 тисяч доларів. Цей джекпот став для нього величезною несподіванкою, адже він зайшов до магазину, лише щоб купити шоколадку.

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Поки чоловік шукав у магазині потрібну шоколадку, його погляд випадково впав на стійку з лотерейними білетами. Він вирішив випробувати свою удачу, і придбав один із них. Це був білет "моментального розіграшу", тому він одразу ж стер захисний шар. Побачене його шокувало, адже щасливчик виграв 300 тисяч доларів (8,3 мільйона гривень).

Я ледь не втратив свідомість,

– поділився переможець.

На радощах чоловік навіть забув про мету свого візиту до магазину. Він залишив шоколадку в автомобілі, а коли згадав про неї, вона вже встигла розтанути.