Купил шоколадку и получил джекпот: мужчина выиграл в лотерею благодаря любви к сладостям
Иногда не стоит корить себя за излишнюю любовь к сладкому. Ведь она может стать причиной неожиданного богатства.
Источник: UPI
Американец из Южной Каролины выиграл в лотерею 300 тысяч долларов. Этот джекпот стал для него огромной неожиданностью, ведь он зашел в магазин, только чтобы купить шоколадку.
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Пока мужчина искал в магазине нужную шоколадку, его взгляд случайно упал на стойку с лотерейными билетами. Он решил испытать свою удачу, и приобрел один из них. Это был билет "моментального розыгрыша", поэтому он сразу же стер защитный слой. Увиденное его шокировало, ведь счастливчик выиграл 300 тысяч долларов (8,3 миллиона гривен).
Я чуть не потерял сознание,
– поделился победитель.
На радостях мужчина даже забыл о цели своего визита в магазин. Он оставил шоколадку в автомобиле, а когда вспомнил о ней, она уже успела растаять.
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