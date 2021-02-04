Иногда не стоит корить себя за излишнюю любовь к сладкому. Ведь она может стать причиной неожиданного богатства.

Источник: UPI

Американец из Южной Каролины выиграл в лотерею 300 тысяч долларов. Этот джекпот стал для него огромной неожиданностью, ведь он зашел в магазин, только чтобы купить шоколадку.

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Пока мужчина искал в магазине нужную шоколадку, его взгляд случайно упал на стойку с лотерейными билетами. Он решил испытать свою удачу, и приобрел один из них. Это был билет "моментального розыгрыша", поэтому он сразу же стер защитный слой. Увиденное его шокировало, ведь счастливчик выиграл 300 тысяч долларов (8,3 миллиона гривен).

Я чуть не потерял сознание,

– поделился победитель.

На радостях мужчина даже забыл о цели своего визита в магазин. Он оставил шоколадку в автомобиле, а когда вспомнил о ней, она уже успела растаять.