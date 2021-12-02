Купаються у грошах: кумедні фото котів, які позують з купою готівки
Джерело:інстаграм cashcats
Іноді у людей є причини, щоб позаздрити котам. Вони цілими днями розважаються та відпочивають, а деякі з них навіть мають величезна кількість грошей, хоч вони й ніде не працюють.
Саме їм присвячений інстаграм-акаунт Cashcats, де публікують фото котів, які практично купаються у готівці. При цьому тваринки мають такий гордий вигляд, ніби вони справді заробили усі ці гроші та досягнули фінансового успіху самостійно.
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Хоч як дивно не виглядав би такий контент, у заможних котиків є чимало шанувальників. На сторінку підписані понад 143 тисячі користувачів інстаграму. Розваги 24 обрали фото найкумедніших багатіїв – вони точно покращать вам настрій, а може й змотивують працювати продуктивніше.
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