Купаються у грошах: кумедні фото котів, які позують з купою готівки

Іноді у людей є причини, щоб позаздрити котам. Вони цілими днями розважаються та відпочивають, а деякі з них навіть мають величезна кількість грошей, хоч вони й ніде не працюють.

Саме їм присвячений інстаграм-акаунт Cashcats, де публікують фото котів, які практично купаються у готівці. При цьому тваринки мають такий гордий вигляд, ніби вони справді заробили усі ці гроші та досягнули фінансового успіху самостійно.

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Хоч як дивно не виглядав би такий контент, у заможних котиків є чимало шанувальників. На сторінку підписані понад 143 тисячі користувачів інстаграму. Розваги 24 обрали фото найкумедніших багатіїв – вони точно покращать вам настрій, а може й змотивують працювати продуктивніше.

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