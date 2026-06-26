Викладач створив гігантську ручку завдовжки з автобус: дивовижне фото, в яке важко повірити

З розвитком штучного інтелекту все важче стає розрізняти, де правда, а де справа рук ШІ. Фотографії дивовижних речей у стрічці новин часто здаються звичайним фейком. Проте гігантський предмет, який ви побачите нижче, абсолютно реальний, хоча і має вигляд згенерованого.

20-річний викладач з Іраку Яхья Хамдан втілив свої амбіції через незвичайний проєкт. Хлопець створив гігантську ручку завдовжки з автобус. З цим виробом Яхья потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Дивіться також Кричить на все місто і за це потрапив до Книги Гіннеса: яку унікальну професію має австралієць

Вчитель створив найбільшу у світі кулькову ручку

Яхья Хамдан працює виконавчим директором мережі шкіл у Багдаді. Хлопець з дитинства обожнює канцелярію, збирає власну колекцію та щиро вірить у велику силу освіти. Гігантський інструмент для письма Яхья презентував перед великим натовпом школярів та колег. Розміри цього витвору справді вражають. Довжина ручки становить 6,59 метра, що майже дорівнює довжині лондонського автобуса. Важить вона 94 кілограми, а це навіть більше за середню вагу дорослого кенгуру.



Найбільша у світі ручка / Фото Guinness World Records

Для автора цей проєкт має глибокий символічний зміст, зокрема те, що саме в школі дитина вперше вчиться тримати ручку в руках, і цей момент є дуже важливим для всього подальшого навчання. Яхья хотів, щоб його досягнення знову звернуло увагу світу на важливість отримання якісної освіти.

Велетенську ручку хлопець зробив майже з тих самих матеріалів, з яких роблять звичайні ручки – пластику та металу. Він довго вивчав форму предмета, щоб точно скопіювати всі пропорції. Всередині конструкції стоїть справжній кульковий механізм, тому цією ручкою навіть можна писати.



Найбільша у світі кулькова ручка / Фото Guinness World Records

Найбільша складність полягала у виготовленні чорнила. У звичайній ручці використовується дуже невелика кількість чорнила, але для ручки такого розміру чорнило мало мати відповідну густоту та текучість, щоб кульковий механізм міг працювати,

– каже Хамдан.

Уявіть, Яхья самостійно розробив спеціальну суміш на основі олії. Вона має ідеальну густоту та правильну швидкість витікання, щоб кульковий механізм працював без збоїв. Для винахідника було принципово важливо, щоб ручка не просто дивувала розміром, а була повністю робочою.

Зараз цей унікальний предмет зберігається в одній зі шкіл Багдада. Викладач-рекордсмен мріє, щоб колись у місті встановили великий повноцінний пам'ятник ручці як головному символу знань та цивілізації.