20-летний преподаватель из Ирака Яхья Хамдан воплотил свои амбиции в жизнь благодаря необычному проекту. Парень создал гигантскую ручку длиной с автобус. С этим изделием Яхья попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Смотрите также: Кричит на весь город и за это попал в Книгу рекордов Гиннеса: какую уникальную профессию имеет австралиец

Учитель создал самую большую в мире шариковую ручку

Яхья Хамдан работает исполнительным директором сети школ в Багдаде. Парень с детства обожает канцелярские принадлежности, собирает собственную коллекцию и искренне верит в великую силу образования. Гигантский инструмент для письма Яхья представил перед большой толпой школьников и коллег. Размеры этого творения действительно впечатляют. Длина ручки составляет 6,59 метра, что почти равно длине лондонского автобуса. Весит она 94 килограмма, а это даже больше, чем средний вес взрослого кенгуру.



Самая большая в мире ручка / Фото Guinness World Records

Для автора этот проект имеет глубокий символический смысл, в частности то, что именно в школе ребенок впервые учится держать ручку в руках, и этот момент очень важен для всего дальнейшего обучения. Яхья хотел, чтобы его достижение вновь привлекло внимание мира к важности получения качественного образования.

Гигантскую ручку парень изготовил почти из тех же материалов, из которых делают обычные ручки – пластика и металла. Он долго изучал форму предмета, чтобы точно скопировать все пропорции. Внутри конструкции находится настоящий шариковый механизм, поэтому этой ручкой даже можно писать.



Самая большая в мире шариковая ручка / Фото Guinness World Records

Самая большая сложность заключалась в изготовлении чернил. В обычной ручке используется очень небольшое количество чернил, но для ручки такого размера чернила должны были иметь соответствующую густоту и текучесть, чтобы шариковый механизм мог работать,

– говорит Хамдан.

Представьте, Яхья самостоятельно разработал специальную смесь на основе масла. Она обладает идеальной густотой и нужной скоростью вытекания, чтобы шариковый механизм работал без сбоев. Для изобретателя было принципиально важно, чтобы ручка не просто удивляла своим размером, а была полностью работоспособной.

Сейчас этот уникальный предмет хранится в одной из школ Багдада. Преподаватель-рекордсмен мечтает, чтобы когда-нибудь в городе установили большой полноценный памятник ручке как главному символу знаний и цивилизации.