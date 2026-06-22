Виявляється, найголосистіша людина у світі живе в Австралії. Нещодавно місцевий глашатай встановив світовий рекорд щодо гучності свого голосу, передає офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

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В Австралії живе найголосистіша людина у світі

Джозеф Макґрейл-Бейтап, також відомий як лорд Джозеф вчергове потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Міський глашатай став найгучнішою людиною у світі, коли він видав крик гучністю 122,4 децибела. Що саме цікаве, лорд Джозеф у дитинстві був дуже тихою дитиною. Але тепер став відомим на весь світ завдяки своєму голосу.

Коли я був дитиною, у мене не було гучного голосу. Я був дуже сором’язливим і тихим. Усе змінилося після школи, коли я почав займатися театром. Там швидко стало зрозуміло, що потрібно говорити голосніше та впевненіше,

– згадує чоловік.



Австралієць є найгучнішою людиною у світі / Фото Книги рекордів Гіннеса

Джозеф пояснив, що під час театральних занять не використовували мікрофони, тому акторам доводилося тренувати голос. Саме у той час він навчився говорити голосно. З роками його голос ставав дедалі сильнішим.

Глашатай Джозеф Макґрейл-Бейтап має найгучніший голос у світі: дивіться відео

Джозеф Макґрейл-Бейтап став офіційним міським глашатаєм Канберри у 2017 році. Саме тоді його призначили на цю посаду. А вже у 2022 році він вступив до Стародавньої та Почесної гільдії австралійських міських глашатаїв і почав регулярно брати участь у конкурсах. Чоловік каже, що його професія має певні ризики.

Чи траплялося мені втрачати голос через постійні вигуки? Так, звісно. Зазвичай це стається після змагань або великих автомобільних шоу, коли доводиться весь день кричати й перекрикувати спортивні машини. Це непросто, але дуже весело. Іноді я навіть голосніший за автомобілі, що стоять поруч,

– каже рекордсмен.

Для довідки: міський глашатай або міський крикун – це посада, яка з'явилася ще до появи газет, радіо та телебачення. Глашатаї ходили вулицями й буквально кричали на все місто, голосно оголошуючи новини, королівські укази, важливі повідомлення чи місцеві події. Сьогодні ця професія має більш розважальний туристичний характер.

До речі, ще у 2019 році Джозеф Макґрейл-Бейтап став рекордсменом. Він здобув титул за найшвидше влучання десятьма стрілами в мішень діаметром 40 сантиметрів з відстані 18 метрів. На це йому знадобилася лише 1 хвилина і 0,03 секунди.