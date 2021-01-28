Кухар Гордон Рамзі відповів веганці, яка заспівала для нього пісню про м'ясо у тіктоці: відео

Гордон Рамзі – активний користувач соціальних мереж в інтернеті. Доволі часто він спілкується зі своїми шанувальниками та записує з ними спільні відео у тіктоці.

Джерело: 24 канал

У листопаді минулого року користувачка тіктоку з нікнеймом thatveganteacher, яка також називає себе Міс Кеді, заспівала пісню про шкідливість та неетичність вживання м'яса для Гордона Рамзі. Нещодавно шеф-кухар зі світовим ім'ям їй відповів.

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Профіль Міс Кеді у тіктоці присвячений веганству. Вона знімає ролики з рецептами, розповідає про користь вживання рослинної їжі, та зворотний ефект від вживання продуктів тваринного походження. Саме на цю тему жінка й записала відео для Гордона Рамзі.

Їсти тварин – погано, Гордоне Рамзі,

Завдавати тваринам болю – погано, Гордоне Рамзі,

Поділися цією піснею,

А якщо ти назвеш мене "пампухом",

То нічого страшного,

Якщо з цієї пори ти веган,

– заспівала thatveganteacher у зверненні до кухаря.

Минуло 2 місяці з моменту публікації ролика, і Гордон Рамзі вирішив відповісти Міс Кеді у жартівливій манері. Своє відео він зняв під ту ж саму пісню, яку заспівала йому жінка. Спершу він їв салат, а потім назвав Міс Кеді "веганським пампухом", дістав бургер та почав його їсти.

Під час створення цього тіктоку були з'їдені яловичі бургери,

– написав шеф під відео.

Жартівлива відповідь знаменитого кухаря назбирала 47 мільйонів переглядів та 11 мільйонів вподобань.