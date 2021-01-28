Повар Гордон Рамзи ответил веганке, которая спела для него песню о мясе в тиктоке: видео
Гордон Рамзи – активный пользователь социальных сетей в интернете. Довольно часто он общается со своими поклонниками и записывает с ними совместные видео в тиктоке.
Источник: 24 канал
В ноябре прошлого года пользовательница тиктока с никнеймом thatveganteacher, которая также называет себя Мисс Кэди, спела песню о вреде и неэтичности употребление мяса для Гордона Рамзи. Недавно шеф-повар с мировым именем ей ответил.
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Профиль Мисс Кэди в тиктоке посвящен веганству. Она снимает ролики с рецептами, рассказывает о пользе употребления растительной пищи, и про обратный эффект от употребления продуктов животного происхождения. Именно на эту тему женщина и записала видео для Гордона Рамзи.
Есть животных – плохо, Гордон Рамзи,
Приносить животным боль – плохо, Гордон Рамзи,
Поделись этой песней,
А если ты назовешь меня "пончиком",
То ничего страшного,
Если с этого времени ты веган,
– спела thatveganteacher в обращении к повару.
Прошло 2 месяца с момента публикации ролика, и Гордон Рамзи решил ответить Мисс Кэди в шутливой манере. Свое видео он снял под ту же песню, которую спела ему женщина. Сначала он ел салат, а потом назвал Мисс Кэди "веганским пончиком", достал бургер и начал его есть.
При создании этого тиктока были сьедены говяжьи бургеры,
– написал шеф под видео.
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