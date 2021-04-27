Найдорожчі в історії: кросівки Каньє Веста продали на аукціоні за 1,8 мільйона доларів

Кросівки Каньє Веста Nike Air Yeezy 1 пішли з молотка на аукціоні Sotheby's за вражаючою ціною. Вони стали найдорожчими кросівками в історії та першою парою, що коштувала більше ніж 1 мільйон доларів.

Кросівки купила компанія Rares, яка займається купівлею та перепродажем рідкісного взуття. Вона заплатила за Nike Air Yeezy 1 Каньє Веста 1,8 мільйона доларів (50,1 мільйона гривень).

До теми Стартова ціна – 1 000 000 доларів: кросівки Каньє Веста продають на аукціоні

Ми хочемо розділити з вами цей історичний момент,

– написали в інстаграмі Rares.

Про кросівки Каньє Веста

Nike Air Yeezy 1 створив дизайнер Марк Сміт ексклюзивно для Каньє Веста. У 2008 році співак виступав у них на церемонії Греммі – тоді він виконав 2 своїх хіти та отримав 4 нагороди.

Виступ Каньє Веста на Греммі-2008: відео

На аукціоні Sotheby's кросівки продавав колекціонер Раян Чанг. Стартова ціна цього лота склала 1 мільйон доларів (27,8 мільйона гривень), але експерти прогнозували, що його продадуть дорожче. Вони не помилися, адже кінцева вартість кросівок майже вдвічі перевершила початкову.

Який вигляд мають кросівки Каньє Веста за 1,8 мільйона доларів / Фото Sotheby's