Все для того, аби заохотити їх вирощувати наркотик законно.

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У заяві про помилування міністерство юстиції високо оцінило "гуманітарні аспекти благородного жесту" короля, який дозволить людям працювати в партнерстві з національним агентством з легалізації канабісу.

Помилування короля заохотить фермерів "долучитися до легального процесу вирощування канабісу, щоб покращити свої доходи та умови життя",

– заявив голова державного регулятора Мохаммед Ель-Геррудж.

Цікаво! З 2021 року Марокко дозволило вирощувати, експортувати та використовувати канабіс у медицині та промисловості, але його рекреаційне використання залишається незаконним.

Того ж 2021 року уряд Марокко підрахував, що близько 60 000 сімей (орієнтовно 400 000 людей) заробляли на життя вирощуванням конопель.