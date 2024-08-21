Все для того, чтобы поощрить их выращивать наркотик законно.

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В заявлении о помиловании министерство юстиции высоко оценило "гуманитарные аспекты благородного жеста" короля, который позволит людям работать в партнерстве с национальным агентством по легализации каннабиса.

Помилование короля поощрит фермеров "присоединиться к легальному процессу выращивания каннабиса, чтобы улучшить свои доходы и условия жизни",

– заявил глава государственного регулятора Мохаммед Эль-Геррудж.

Интересно! С 2021 года Марокко позволило выращивать, экспортировать и использовать каннабис в медицине и промышленности, но его рекреационное использование остается незаконным.

В том же 2021 году правительство Марокко подсчитало, что около 60 000 семей (ориентировочно 400 000 человек) зарабатывали на жизнь выращиванием конопли.