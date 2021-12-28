Коробка з історією: брати із США передаровують один одному ті самі цукерки вже 34 роки

У багатьох родин є особливі різдвяні традиції, і брати Воссони з Нью-Гемпшира можуть похизуватися такою. Ось уже 34 роки поспіль вони передаровують один одному одну й ту саму коробку цукерок.

Різдвяна традиція Воссонів

Традиція Раяна та Еріка Воссонів розпочалася ще у 1987 році. Саме тоді Раян подарував братові коробку солодощів "Книга цукерок Санти", в якій було 10 пакунків цукерок з різними фруктовими смаками. Так він вирішив пожартувати над братом, знаючи, що йому ці ласощі не подобаються.

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Ерік не став їх їсти. Цукерки пролежали у нього до наступного Різдва, і хлопець вирішив передарувати їх братові. Він був впевнений, що Раян не впізнає свій торішній подарунок. Але він згадав, тож хлопці започаткували кумедну традицію.

Брати передаровують цукерки вже 34 роки / Фото Раяна Воссона

Кожного року брати вигадують особливі креативні способи подачі подарунку. До прикладу, коробку заморожували у шматку криги, робили з нею желе та вшивали у плюшевого ведмедика. З часом до традиції почали підключатися й інші люди. Так, коробку вручали братам члени їхньої родини, поліцейські та офіціанти в ресторані.

Зрозуміло, що перша коробка пошкодилася, тож Раяну та Еріку довелося купити іншу. Проте вони зберігають оригінальну коробку та навіть ведуть у ній журнал, в якому фіксують хто, коли і як саме дарував коробку.

Журнал дарування особливої коробки / Фото Раяна Воссона

Брати не планують зраджувати своїй традиції. Вони продовжують вигадувати креативні способи дарування, а коли власні ідеї закінчуються, просять допомоги в інших. "Ми ніколи не здамося", – переконаний Раян Воссон.

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