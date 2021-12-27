Про це добре знає і родина Стенлі з американського штату Північна Кароліна. Особливо серйозною ця проблема стала для них напередодні Різдва 8 років тому, коли справа дійшла до світлини для святкової листівки.

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Їм ніяк не вдавалося зробити хороше традиційне фото з двома дітьми. Після багатьох спроб вони здалися, і вигадали нову ідею, яка стала їхньою родзинкою. З 2014 року вони надсилають своїм рідним і близьким листівки, які показують, яким є справжнє життя з дітьми. Стенлі назвали це жанром "батьківської катастрофи", що робить їхні листівки ще веселішими.

З роками їхня сім'я збільшилась, і ідей для курйозних знімків стало ще більше. Тож тепер до переліку різдвяних традицій додалася й щорічна божевільна фотосесія. Розваги 24 пропонують вам переглянути цьогорічну ти минулі листівки Стенлі – можливо вони й вас надихнуть на щось подібне.

#1 2014 рік

#2 2015 рік

#3 2016 рік

#4 2017 рік

#5 2018 рік

#6 2019 рік

#7 2020 рік

#8 2021 рік

Якими раніше були новорічні традиції: дивіться відео