Організатори VINIL Concert agency обіцяють відвідувачам незабутню атмосферу під вечірнім львівським небом. Більше про концерт розповідає 24 Канал.

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Життя триває, – Винник розповів, яким буде концерт

Як підкреслив лідер гурту, концерт на даху цікавий зокрема і тим, що він з МЕРІ виступатимуть там вперше. Віктор Винник переконаний, що подія буде справді "літньою" – у всіх значеннях цього слова.

Плануємо напівакустичну стилістику виступу, під час якого і музиканти, і глядачі, сидять. Але знаю з досвіду, що потім це все переходить у танці, що дуже приємно,

– зазначив музикант.

Й анонсував, що на концерті звучатимуть пісні з нового альбому "Жити, щоб пам'ятати". Винник називає майбутній концерт "життєстверджувальним", адже життя триває.

"Попри 1,5 року активної фази війни, ми продовжуємо жити повноцінно і будемо радіти зустрічі з нашими шанувальниками", – запевнив лідер гурту.

До теми Кохання – один з головних проявів нашого життя, – інтерв'ю з фронтменом гурту МЕРІ

МЕРІ виконає і свої найпопулярніші хіти:

"Я з України";

"Ромео";

"Кіс на біс";

"Мерідіани".

Довідка. Літній концерт Віктора Винника і МЕРІ відбудеться на даху !FESTrepublic 12 липня, початок – о 19:30. Вартість квитків коливається у межах 280 – 550 гривень.

Віктор Винник і МЕРІ – " Мерідіани": дивіться відео виконання