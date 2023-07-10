Організатори VINIL Concert agency обіцяють відвідувачам незабутню атмосферу під вечірнім львівським небом. Більше про концерт розповідає 24 Канал.
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Життя триває, – Винник розповів, яким буде концерт
Як підкреслив лідер гурту, концерт на даху цікавий зокрема і тим, що він з МЕРІ виступатимуть там вперше. Віктор Винник переконаний, що подія буде справді "літньою" – у всіх значеннях цього слова.
Плануємо напівакустичну стилістику виступу, під час якого і музиканти, і глядачі, сидять. Але знаю з досвіду, що потім це все переходить у танці, що дуже приємно,
– зазначив музикант.
Й анонсував, що на концерті звучатимуть пісні з нового альбому "Жити, щоб пам'ятати". Винник називає майбутній концерт "життєстверджувальним", адже життя триває.
"Попри 1,5 року активної фази війни, ми продовжуємо жити повноцінно і будемо радіти зустрічі з нашими шанувальниками", – запевнив лідер гурту.
До теми Кохання – один з головних проявів нашого життя, – інтерв'ю з фронтменом гурту МЕРІ
МЕРІ виконає і свої найпопулярніші хіти:
- "Я з України";
- "Ромео";
- "Кіс на біс";
- "Мерідіани".
Віктор Винник і МЕРІ – " Мерідіани": дивіться відео виконання