Организаторы VINIL Concert agency обещают посетителям незабываемую атмосферу под вечерним львовским небом. Больше о концерте рассказывает 24 Канал.

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Жизнь продолжается, – Винник рассказал, каким будет концерт

Как подчеркнул лидер группы, концерт на крыше интересен в том числе и тем, что он с МЭРИ будут выступать там впервые. Виктор Винник убежден, что событие будет действительно "летним" – во всех смыслах этого слова.

Планируем полуакустическую стилистику выступления, во время которого и музыканты, и зрители сидят. Но знаю по опыту, что потом это все переходит в танце, что очень приятно,

– отметил музыкант.

И анонсировал, что на концерте будут звучать песни из нового альбома "Жить, чтобы помнить". Винник называет будущий концерт "жизнеутверждающим", ведь жизнь продолжается.

"Несмотря на 1,5 года активной фазы войны, мы продолжаем жить полноценно и будем радоваться встрече с нашими поклонниками", – заверил лидер группы.

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Мэри исполнит и свои самые популярные хиты:

"Я из Украины";

"Ромео";

"Кис на бис";

"Меридианы".

Справка. Летний концерт Виктора Винника и МЭРИ состоится на крыше !FESTrepublic 12 июля, начало – в 19:30. Стоимость билетов колеблется в пределах 280 – 550 гривен.

Виктор Винник и МЭРИ – " Меридианы": смотрите видео исполнения